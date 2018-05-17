Эрдоган: ООН неспособна решать мировые проблемы

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций исчерпала свои возможности по решению мировых проблем. Слова лидера Турции цитирует агентство Anadolu.

Во время выступления в президентском дворце на ифтаре (вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан) Эрдоган отметил, что ООН исчерпана и истощена, "эта организация рухнула".

Также турецкий лидер в очередной раз осудил военные действия Израиля в секторе Газа, передает Газета.Ru. Израильская армия применяет оружие против палестинских демонстрантов, возмущенных открытием посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Ирана Хасан Роухани обсудили ситуацию в секторе Газа.