В Иркутске сотрудники банка заключили более 90 кредитных договоров на подставных лиц

Уголовное дело возбуждено в отношении трех жителей Иркутска, подозревающихся в мошенничестве в банковской сфере. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Как уточняется, подозреваемые, будучи представителями одного из банков России, под видом ведения предпринимательской деятельности заключали кредитные договоры якобы от имени жителей различных регионов РФ. При этом в банк предоставлялись заведомо ложные данные о заемщиках, передает агентство "Интерфакс".

По сведениям правоохранителей, таким образом они смогли оформить более 90 кредитных договоров, оформленных на подставных лиц, и похитили у банка порядка 3,6 миллиона рублей.

В настоящее время подозреваемых задержали, передает агентство "Интерфакс". В местах их проживания, а также в офисе были изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, десятки кредитных карт и документы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество").