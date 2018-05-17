Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при

Россиянка Арина Аверина сумела добиться победы в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в израильском Холоне. По сумме четырех упражнений она набрала 76,700 балла. На втором и третьем местах также расположились россиянки.

Александра Солдатова завоевала серебро с результатом 75,750 балла. Тройку призеров замкнула Екатерина Селезнева (72,050), сообщает РИА Новости.

В командных соревнованиях сборная России заняла первое место. Анастасия Близнюк, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева и Анастасия Шишмакова в групповых упражнениях в многоборье набрали в сумме 39,300 балла. Серебряные медали достались украинской команде (37,200 балла). Гимнастки из Израиля стали третьими (35,150).