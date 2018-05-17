Песков: призывы разбомбить Крымский мост - это безумие

Статья в американском еженедельнике, содержащая призывы разбомбить Крымский мост, является уродливым проявлением некачественной журналистики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе, Соединенных Штатов Америки", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Накануне в американском еженедельнике Washington Examiner была опубликована статья с соответствующими призывами. Автор текста Том Роган предложил властям Украины подорвать Крымский мост в качестве сигнала Москве, что Украина не согласна с "приданием официального характера" присоединению Крыма к России. По мнению автора, подобные действия "почти наверняка" вызовут ответ России, однако их необходимость несомненна.

Официальная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая.