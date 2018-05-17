Смесь разочарования и злости: Евросоюз отреагировал на выход США из иранской сделки

Евросоюз запускает процедуру, блокирующую экстерриториальный эффект американских санкций. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Софии. Обсудив судьбу ядерной сделки с Ираном, лидеры Евросоюза не только единодушно высказались за соглашение без Вашингтона, но и дали Брюсселю зеленый свет на применение необходимых мер для защиты европейского бизнеса. "Угрожают интересам Европы", "разрушают исторические международные соглашения" и " не считаются с мнением союзников" — так европейские политики теперь заговорили о США.

Не повезло балканским странам. Ожидалось, на саммите обсудят перспективы их евроинтеграции, в итоге по повестке дня лишь пробежались и взялись за иранскую проблему. В Софию главы государств приехали с одинаковым настроением — смесь разочарования и злости. Столько лет ушло на то, чтобы усадить Иран на стол переговоров, а потом вдруг появился Трамп и объявил, что США из сделки выходят, возвращают Тегерану санкции. Будем защищаться, заявляет Юнкер.

"Теперь мы должны действовать. И это причина, по которой мы запускаем процесс применения "блокирующего закона" 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в Евросоюзе", — отмечает председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

США на саммите критикуют все: главы государств аккуратно, оставляя самые жесткие заявления профильным министрам. Министр по экономике и финансам Франции призвал США прекратить быть экономическим жандармом планеты, а страны ЕС — объединиться и выступить единым фронтом, чтобы противостоять США, которые меняют мнение с каждым президентом, объявляя санкции всем, кто им не нравится. Об этом же говорил и премьер-министр Нидерландов накануне саммита.

"Несмотря на предупреждения Европы, США проявили упрямство и решили выйти из ядерной сделки с Ираном. Америка принимает многие решения в одиночку, не учитывая интересы союзников. И это определенно не является позитивным моментом", — констатировал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Иран, похоже, стал последней каплей после соглашения по климату и пошлинам. Брюссель пытается из последних сил сдерживать конфликт, но некоторые считают: между ЕС и Штатами начинается торговая война.

Источники в ЕС сообщают, что отказываться от торговли нефтью с Ираном Европа не собирается. План "Б", если Америка введет санкции против Ирана, — начать покупать нефть не за доллары, а за евро. И вряд ли это Трампу понравится.

"По торговле с США у нас (в Евросоюзе) единая позиция. Мы хотим исключения [из списка тех, кто облагается пошлинами] на постоянной основе. После этого мы будем готовы говорить о взаимном сокращении барьеров для торговли", — подчеркнула канцлер Германии Ангела Меркель.

Реакция Трампа на такое европейское единодушие последует обязательно. Кое-то что он уже проанонсировал. Странам, несогласным с новыми санкциями Ирану, он пригрозил... санкциями. В некоторых методах, несмотря на смену президента, США продолжают оставаться последовательными.

С каждой новой идеей союзников у Трампа все меньше. Европа теперь сомневается, стоит ли теперь поддерживать все, что говорит и пишет американский президент, или надо думать о своих интересах. Иран заставил их задуматься.