Песков и Альтмайер прокомментировали заявления американцев по "Северному потоку-2"

Заявления США по проекту "Северный поток-2" делают реализацию проекта "весьма непростой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон считает, что "Северный поток-2" не соответствует интересам европейских стран, отметил Песков. "Очень любопытная постановка вопроса", — продолжил он.

Обсуждение проекта будет "достаточно активно фигурировать" в ходе переговоров Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи, добавил Песков.

В свою очередь, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что отказ от "Северного потока-2" не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США. Он отметил, что Берлин "с пониманием" относится к тому, что США ищут рынки сбыта, и готов "позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии", передает РИА Новости.

Американский СПГ в настоящее время значительно дороже, чем газ, который поставляется по трубопроводу, отметил немецкий министр. Он добавил, что если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что Европа может поступить также.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Ангелой Меркель попросил ее перестать поддерживать строительство "Северного потока-2" и предложил начать переговоры по новому торговому соглашению.

Накануне замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон собирается не допустить строительство "Северного потока-2" и может ввести санкции против участников проекта.