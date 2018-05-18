При обстреле, в котором погиб Мамай, ранен звукооператор ВГТРК

В Донбассе под обстрел, в котором погиб комбат Олег Мамиев, он же Мамай, попала съемочная группа ВГТРК во главе с военкором Александром Сладковым. Украинскими силовиками был ранен звукооператор Игорь Уклеин. Об этом стало известно в ходе передачи "60 минут" на "России 1".

Сладков уточнил, что нападение было совершено у Крутой Балки, а Уклеин находился рядом с Мамиевым. Также неподалеку находился другой член съемочной группы Павел Выдрин, ему тоже "досталось", но он пострадал меньше Уклеина, у которого диагностирована частичная потеря слуха. "Ребята в нормальном состоянии", — добавил корреспондент.

Ранее сообщалось, что командир батальона "Пятнашка" был ранен в голову, живот и грудь при взрыве гранат в районе Авдеевки. Врачи не смогли его спасти. Прощание с Олегом Мамиевым пройдет в ДНР, после чего тело легендарного бойца отправят на родину – в Северную Осетию.