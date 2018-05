"Это не люди, это животные": Трамп уточнил, кого имел в виду

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "фейковые СМИ" намеренно сообщили, что он назвал "животными" всех иммигрантов, а не только членов центральноамериканской бандитской группировки MS-13, передает РИА Новости.

Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference — and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!