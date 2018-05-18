"Это не люди, это животные": Трамп уточнил, кого имел в виду
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "фейковые СМИ" намеренно сообщили, что он назвал "животными" всех иммигрантов, а не только членов центральноамериканской бандитской группировки MS-13, передает РИА Новости.
Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference — and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2018 г.
"Фейковые СМИ говорили, что я назвал иммигрантов или незаконных иммигрантов "животными". Неправда! Им нехотя пришлось отказаться от своих историй. Я назвал членов банды МS-13 "животными", большая разница — и это правда! Фейковые новости намеренно поняли неправильно, как обычно!" — написал Трамп в Twitter.
В Калифорнии на встрече с местными властями, на вопрос о членах банд Трамп сказал, что США пытаются остановить многих людей, пытающихся проникнуть на их территорию. Трамп заявил, что "это не люди, это животные".
После этого высказывания демократы обрушились с критикой на президента, заявив, что он говорил обо всех иммигрантах.
Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что президент имел полное право назвать "животными" членов иммигрантских преступных группировок. По словам Сандерс, Трамп говорил лишь о членах жестоких банд, включая печально знаменитую MS-13 ("Мара Сальватруча").
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