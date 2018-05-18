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Новое правительство России 43 минуты назад
Знакомьтесь, новые лица: российское правительство обновилось на треть
Российский кабмин обновился более, чем на треть. У премьера теперь четыре новых зама, а в девяти министерствах — новые руководители. Структура кабинета также претерпела изменения.
По словам Дмитрия Медведева, предыдущее правительство доказало свою эффективность, и необходимости в масштабных изменениях нового кабинета нет. Но и персональные и структурные изменения исполнительная ветвь власти все же претерпела. Вице-премьеров теперь не девять, а десять. Введена должность первого вице-премьера. Им стал Антон Силуанов, который к тому же остается министром финансов.
Вице-премьером по культуре и спорту стала Ольга Голодец. Ответственный за стройки и ЖКХ от нового кабинета — вице-премьер Виталий Мутко, который до этого работал министром спорта и вице-премьером по спорту, туризму и молодежной политике. Дмитрий Козак — один из самых опытных вице-премьеров — сохранил свой пост. В новом правительстве его сфера деятельности — промышленность и энергетика.
Единственный из вице-премьеров, кто сохранил и пост и сферу ответственности, — Юрий Трутнев. Он переназначен на должность зампреда правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова назначена заместителем председателя правительства, курирующим социальный блок. Сфера для нее не новая. С 2007 по 2012 годы Голикова была министром здравоохранения и социального развития.
Кресло вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу займет Юрий Борисов — до сих пор он занимал должность заместителя министра обороны. Кадровый офицер, доктор технических наук, для которого оборонная промышленность — самая что ни на есть близкая отрасль. Последние 6 лет Борисов отвечал за организацию военно-технического обеспечения армии.
Еще одно новое лицо в списке вице-премьеров — Максим Акимов, зампред по транспорту. Начинал политическую карьеру в Калуге. Был мэром города, потом одним из замов губернатора. Занимался развитием экономики региона. Эту же сферу курировал последние шесть лет на посту заместителя руководителя аппарата правительства.
Алексей Гордеев возвращается в правительство. Он назначен вице-премьером по агропромышленному комплексу. Для отечественного сельского хозяйства Гордеев фигура знакомая. 10 лет он руководил профильным министерством. Позже был губернатором Воронежской области, полпредом президента в Центральном федеральном округе.
"В области был создан правильный бизнес-климат, инвестиционный климат, чтобы представители агробизнеса поверили власти и могли на долгосрочной основе планировать развитие своего бизнеса", — рассказывал о работе в Воронежской области Алексей Гордеев.
Вице-премьер Константин Чуйченко возглавит аппарат правительства. Последние десять лет он руководил контрольным управлением президента, а также был председателем наблюдательного совета центра "Амурский тигр", который занимается восстановлением популяции этих краснокнижных зверей.
"Для нас очень важно сначала разбудить в людях бережное отношение к тигру, любовь к тигру. И убедить их в том, что убийство амурского тигра — это такой же постыдный поступок, как и причинение вреда человеку", — подчеркивал Чуйченко.
Из пяти министров, которые напрямую подчиняются президенту, четверо сохранили посты. Один из самых узнаваемых дипломатов современности Сергей Лавров продолжит руководить внешнеполитическим ведомством. В строю министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Главный полицейский страны Владимир Колокольцев остается во главе МВД. Сохранил пост министр юстиции Александр Коновалов.
Единственное изменение в силовом блоке правительства у МЧС. Новый начальник спасателей теперь Евгений Зиничев. Ему 51 год. Есть опыт работы на госслужбе, но большую часть жизни он посвятил службе в органах госбезопасности на разных постах сначала в КГБ СССР, потом в ФСБ России, а до недавнего времени был заместителем начальника Федеральной службы безопасности.
"Безопасность наших рубежей — это обязательное условие существования целой независимой России", — пояснял Евгений Зиничев.
В структуре нового правительства изменилось и количество министерств. Портфелей теперь не 21, а 22, за счет разделения министерства образования на два — высшего образования и науки и просвещения, то есть общего образования.
18 мая руководителей этих ведомств представила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Я приехала к вам для того, чтобы представить двух вновь назначенных министров. Ольгу Юрьевну, которая в представлении не нуждается, и Михаил Михайловича Котюкова", — обратилась к коллегам Голикова.
Министром просвещения назначена Ольга Васильева, которая отвечала за эту же сферу в прошлом правительстве. Она доктор исторических наук.
"В Послании президента поставлена задача для российской школы – войти в десятку лучших мировых систем общего образования. Думаю, это амбициозная задача, но достижимая", — отметила свои цели и задачи Ольга Васильева.
За высшее образование и науку будет отвечать Михаил Котюков. Ему 41 год. До назначения в правительство он руководил Федеральным агентством научных организаций (ФАНО).
Еще одно новое лицо в правительстве — Александр Козлов. Он стал министром по развитию Дальнего Востока. Молодой 37-летний политик для региона свой человек. Родился на Сахалине. Последние три года был губернатором Амурской области. Крепкий хозяйственник, всегда в курсе того, что происходит у него в регионе.
"Я лично сам контролирую. Сегодня буквально в 3 часа ночи мы закончили объезд. Сегодня уже выпуск произошел новой смены. Ежедневно в часа 2-3 они мне докладывают", — рассказывал о своей работе амурский губернатор Александр Козлов.
Портфель министра строительства и ЖКХ — у Владимира Якушева. Он переезжает в Москву из Тюменской области, где последние 13 лет был губернатором. Он смог нарастить объем инвестиций. С ним регион стал одним из лидеров в стране по экономическому росту.
"За последние годы в министерстве очень много сделано. Самое главное – не потерять темпы, все то, что там было сделано. Как обычно, сохранить все самое хорошее и доброе. И все это продолжить", — отметил Владимир Якушев.
Еще один министр, который до назначения в правительство работал губернатором, Дмитрий Кобылкин. Он возглавлял Ямало-Ненецкий автономный округ, а теперь стал руководителем Минприроды. Возглавляя регион, имел значительную поддержку населения, реализовал ряд важных проектов. Например, дал старт строительства Северного широтного хода — одного из ключевых транспортных, инфраструктурных и логистических решений для развития всего российского Севера.
"Проект серьезный, около 30 миллиардов мы за пять лет уже вложили в эту дорогу. В следующем году мы планируем ее в асфальте уже получить. И тогда Салехард будет иметь связь с большой землей, с федеральными дорогами Российской Федерации", — рассказывал Дмитрий Кобылкин.
Министром транспорта назначен Евгений Дитрих. До этого он был заместителем главы ведомства. В Минтрансе Дитрих курировал введение системы "Платон". Его сферой ответственности была и автодорожная часть Крымского моста, который 15 мая был сдан раньше срока.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций возглавил Константин Носков. Последние шесть лет он руководил аналитическим центром при правительстве, участвовал в создании самых крупных отечественных IT-проектов, например, запускал портал "Госуслуги". Нового министра сегодня представил вице-премьер Максим Акимов.
Новым министром сельского хозяйства становится Дмитрий Патрушев. С ключевыми проблемами агропромышленного комплекса страны он познакомился еще до прихода в правительство — на посту председателя правления Россельхозбанка, которым руководил 8 лет.
"Если мы говорим о той ставке, которую получает наш заемщик по итогу, с учетом всех региональных и федеральных субсидий, она приблизительно составляет 6,7 процента годовых", — предлагал он кредиты своего банка.
Министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарев, который занимал должность заместителя начальника Управления администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. А до этого возглавлял кавказский департамент в этом же управлении.
Свой пост в новом кабинете министров сохранил министр экономического развития Максим Орешкин. Он уже поблагодарил президента за оказанное доверие.
"Буду продолжать выполнять работу. Работы много", — отметил Орешкин.
Переназначены также министр здравоохранения Вероника Скворцова, энергетики Александр Новак, промышленности и торговли Денис Мантуров, труда и социальной защиты Максим Топилин, спорта Павел Колобков, культуры Владимир Мединский. Таким образом, новый кабинет министров полностью сформирован. К своей работе он приступил уже 18 мая.
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