Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова поздравляет с Днем музеев

18 мая весь мир отмечает Международный день музеев. Праздник появился в календаре в 1977 году: тогда на очередном заседании генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ICOM), проходившем в Москве и Ленинграде, было принято предложение советской стороны о создании профессионального праздника музейного сообщества.

Инициатором учреждения Дня музеев стала Ирина Александровна Антонова – ныне президент ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в 1970-х годах – директор музея и вице-президент ICOM при ЮНЕСКО. Появление нового праздника способствовало международному культурному объединению, столь актуальному как в то время, так и сейчас.

Ирина Антонова, ссылаясь на уже существовавший международный день, посвященный библиотекам и театрам, предложила утвердить "специальный" праздничный день и для музеев: "Мне казалось совершенно естественным, что должен быть Международный день музеев, тем более, что в то время активно шло развитие этих культурных учреждений, рос интерес публики к ним. После войны появились новые возможности для ознакомления с художественными ценностями, в первую очередь транспортные – для перевозки произведений, для приезда зрителей из одной страны в другую. Музей важен как центр, в котором происходят встречи самых разных людей со всех уголков мира – в культурных контактах и заключается международное значение музеев. Сейчас, на мой взгляд, одна из самых важных тем – тема диалога культур. Форма диалога становится главной в выставочной деятельности, позволяя не просто показать, что есть в музеях разных стран, но и продемонстрировать, как различные культуры обогащают друг друга".

Сегодня Международный день музеев отмечается более чем в 150 странах. Это праздник не только для музейных работников, но и для всех любителей искусства.

Специально ко Дню музеев президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова записала видеопоздравление.