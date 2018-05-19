Арбитра ФИФА дисквалифицировали за организацию договорного матча

Международная федерация футбола готова исключить из списка арбитров чемпионата мира-2018 представителя Саудовской Аравии Фахада аль-Мирдаси, которого на родине национальная федерация футбола пожизненно дисквалифицировала за попытку организации договорного матча.

"11 мая аль-Мирдаси связался с представителем одного из клубов через смс и потребовал деньги в обмен на необходимый результат матча. Клуб передал информацию о вымогательстве в федерацию", — цитирует Bookmaker-ratings.Ru официальный сайт Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF). Арбитр пытался повлиять на матч Кубка короля между "Аль-Файсали" и "Аль-Иттихадом".

После ареста аль-Мирдаси признался в содеянном. SAFF пожизненно дисквалифицировала судью и обратилась к ФИФА с просьбой исключить арбитра из списка рефери, которые будут работать на чемпионате мира-2018.