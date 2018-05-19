У Порошенко диагностировали фантомные боли

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил реакцию Петра Порошенко на открытие Крымского моста фантомными болями. Президент Украины считает, что Россия понесет ответственность "за незаконное строительство" моста, а затем Украина будет "использовать" его для связей с Кубанью.

Морозов назвал Крымский мост символом воссоединения Крыма с Россией. И отметил, что его запуск окончательно ставит точку в вопросе, кому принадлежит полуостров.

"И, конечно, это вызывает фантомные боли в Киеве. Для них данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа", — сказал политик.

Морозов также уверен, что провокационные заявления со стороны Киева продолжатся. Однако он подчеркнул, что Россия не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань. Поскольку мы – родственные народы, передает телеканал RT.