Отменены визиты Лаврова в Аргентину и на Кубу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, это связано "с серией мероприятий по линии сформированного правительства".

В ведомстве добавили, что на встрече глав "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя главы МИД.

Обновленный кабинет министров РФ приступил к работе в минувшую пятницу, 18 мая.