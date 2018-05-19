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19 мая 201819:25

Стул против ножей и ружья: подробности атаки боевиков на церковь в Грозном

Боевики напали на храм Архангела Михаила в центре Грозного во время вечерней службы. О деталях произошедшего рассказала РИА Новости прихожанка церкви Тамара Погорелова.

По ее словам, во время вечерней службы около 15:00 на улице началась стрельба из пистолетов и автоматов. Услышав выстрелы, верующие сразу заблокировали дверь церкви.

"В храме находилось около 15 прихожан, один из мужчин бросился закрывать дверь стулом, — рассказала она. — Мы воткнули стул в дверь и держали дверь. Во время этого получил ранение один из прихожан, врач из Гудермеса".

Люди в храме были перепуганы, дети батюшки находились во дворе церкви, однако его жена успела выскочить на улицу и быстро завести детей в дом. Еще один очевидец, представившийся Сергеем, рассказал, что, заблокировав дверь, верующие начали звонить по номерам экстренных служб.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что целью четверых боевиков, проникших в церковь Архангела Михаила, был захват прихожан. По его словам, в результате проведенной спецоперации все четверо нападавших уничтожены, от полученных ранений скончались двое полицейских, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

Власти Чечни окажут помощь семьям погибших при нападении на церковь полицейских, добавил глава Чечни. В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в храм, погибли двое сотрудников УВД МВД России по Саратовской области, уточнил он.

Погибшие полицейские — старшие сержанты полиции Владимир Горсков 1988 года рождения и Кайрат Рахметов 1987 года рождения. Владимир Горсков был полицейским отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области, в органах внутренних дел служил с января 2010 года.

Кайрат Рахметов был полицейским поста внутренней охраны группы режима ИВС подозреваемых и обвиняемых отделения полиции МО МВД России "Пугачевский" Саратовской области. В органах внутренних дел служил с ноября 2009 года, у него остались жена и семилетняя дочь.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, в результате нападения на храм убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены. Убит также один человек из числа гражданских лиц, его личность устанавливается. У четверых уничтоженных боевиков обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. По факту нападения на храм возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Первоначальные следственные действия и показания очевидцев дают основания полагать, что профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу принять к производству уголовное дело, возбужденное по факту нападения боевиков на прихожан церкви в Грозном. Следственная бригада уже сформирована и выехала на место происшествия.

По словам Рамзана Кадырова, правоохранительные органы оперативно установили личности уничтоженных бандитов. Двое из них были жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по Чечне, главарь группы был уроженцем и жителем одного из соседних регионов. "Никто из членов семьи отца Сергия, а также он сам не пострадали", — добавил глава Чечни.

Боевики не случайно напали на церковь, которая была первой восстановлена в Грозном после боевых действий: это попытка дестабилизировать ситуацию и запугать чеченский народ, заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

"Дело в том, что мирное сосуществование наших конфессий всегда служило примером дружбы и согласия не только на Северном Кавказе, но и во всей России, — сказал он агентству ТАСС. — А единство и взаимоуважение народов России, как нам хорошо известно, не входят в далеко идущие планы наших противников".

Умаров заявил также, что "ни один, даже самый безумный мусульманин не совершит такого кровавого злодеяния в священный месяц Рамадан", и что жесткая и непримиримая позиция главы Чечни Рамзана Кадырова по ряду терактов в Европе, а также его опыт в борьбе с терроризмом "не могут не служить серьезным препятствием для тех, кто спонсирует все мировое террористическое сообщество".

С ним согласен и глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда. По его мнению, нападение на прихожан в храме в Грозном — "очередная попытка псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман".

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