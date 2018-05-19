Македония может стать Илинденской
Македонский премьер Зоран Заев заявил в субботу, что наиболее приемлемым вариантом для переименования бывшей югославской республики Македония (БЮРМ) для Скопье и Афин является название Илинденская Македония.
"Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом, по-английски Republic of Ilinden Macedonia, на албанском Republika Ilindenase e Maqedonisё", — цитирует слова Заева РИА Новости.
Он добавил, что внутри страны новое название будет вводиться постепенно, после референдума по данному вопросу.
Изменения названия "Республика Македония" требует Греция, чтобы эту страну не путали с греческой областью Македония. Кроме того, по мнению официальных Афин, Скопье предпринимает попытки воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства, отмечает РИА Новости.
Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Этот спор продолжается почти 30 лет. Кроме того, данное обстоятельство мешает вступлению Македонии в Евросоюз и НАТО.
Название "Илинденская Македония" отсылает к Илинденскому восстанию в городе Крушево против Османской империи в 1903 году. Оно началось 2 августа – в Ильин день. В настоящее время это главный государственный праздник Македонии – День республики.
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