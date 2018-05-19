В Канне назвали лучших, Годар получил специальный приз

"Золотую пальмовую ветвь" 71-го Каннского кинофестиваля получил японский фильм "Магазинные воришки" режиссера Хирокадзу Корээда. Церемония оглашения победителей проходит в субботу во Дворце фестивалей на набережной Круазет. Жюри возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Картина рассказывает о семье бедного японского рабочего, которая существует практически только на пенсию бабушки. Из-за этого некоторые из родственников подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку. Родственники продолжают существование, но однажды они видят объявление о пропавшей девочке, что влечет за собой проблемы для семьи.

Вторую по значимости награду Каннского кинофестиваля, Гран-при, получил Спайк Ли за картину "Черный клановец" с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Фильм рассказывает о темнокожем полицейском, который вступает в ряды Ку-клукс-клана в начале 1970-х годов. Ранее картину уже наградило Экуменическое жюри, отмечает "Интерфакс".

Кроме того, приз жюри 71-го Каннского кинофестиваля получила ливанская драма "Капернаум" Надин Лабаки. Фильм рассказывает историю мальчика по имени Зейн, который живет в многодетной семье за чертой бедности. Он решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.

За лучшую мужскую роль отметили итальянца Марчелло Фонте за роль в картине "Догмэн" Маттео Гарроне. Он рассказывает о миролюбивом собачьем парикмахере в небольшом итальянском городке, которому приходится противостоять бывшему боксеру, терроризирующему местных жителей.

Приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль получила казахстанская актриса Самал Еслямова за фильм "Айка" российского режиссера Сергея Дворцевого.

Лучшим режиссером признан польский режиссер Павел Павликовский. Его черно-белый фильм "Холодная война"— история любви певицы и дирижера во времена холодной войны. Действие происходит в Польше, Франции, Югославии и других странах. Павликовский удостоился награды Каннского кинофестиваля впервые, отмечает РИА Новости.

Награду за лучший сценарий по итогам Каннского кинофестиваля получили сразу две картины. Одним из лауреатов стала итальянка Аличе Рорвахер за работу над фильмом "Счастливый Лазарь". Главный герой картины — наивный мальчик из небольшой итальянской деревушки. Юноша работает в родном селе на местное аристократическое семейство и сближается с одним из детей богатой семьи.

Вместе с ней награда присуждена фильму "Три лица" опального иранского режиссера Джафара Панахи. В центре сюжета — история о том, как известной иранской актрисе поступает письмо с просьбой о помощи, и та обращается к самому Панахи, с которым они вместе отправляются на поиски автора послания. Над этой лентой он работал в качестве режиссера и сценариста.

Приз "Золотая камера" получил фильм бельгийского режиссера Лукаса Донта "Девочка". Такое решение огласило жюри премии во главе со швейцарским режиссером Урсулой Майер. В центре сюжета картины — история о 15-летнем трансгендере, который тренируется, чтобы стать балериной. По словам режиссера, сценарий основан на реальных событиях. Премия "Золотая камера" на Каннском кинофестивале вручается начинающим кинематографистам за их первую полнометражную художественную ленту, пишет ТАСС.

Специальным призом 71-го Каннского кинофестиваля отметили работу 87-летнего французского режиссера Жан-Люка Годара "Образ и речь". Картина была представлена в основном конкурсе киносмотра. Фильм представляет собой нарезку из кадров предыдущих картин режиссера, а также сцен из лент мирового кинематографа. Это рефлексия на тему войны, смерти, революции. Закадровый текст читает сам Годар.

Каннский фестиваль проходил на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвовала 21 картина, в том числе "Лето" Кирилла Серебренникова.