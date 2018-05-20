В Южной Корее умер глава LG Group Ку Бон Му

В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG Ку Бон Му, который в течение 23 лет руководил четвертым по величине конгломератом. Об этом сообщили южнокорейские средства массовой информации.

В последнее время бизнесмен перенес несколько операций на мозге. Ему было 73 года, передает РИА Новости.

Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией, которая стала известна в том числе благодаря продукции LG Electronics, в 1995 году от своего отца Ку Чжа Гёна. По информации Yonhap, в настоящее время руководство возложено на заместителя председателя корпорации, младшего брата покойного Ку Бон Чжуна.

У Ку Бон Му – две дочери и 40-летний приемный сын Ку Гван Мо, которого все считают будущим преемником на руководящем посту конгломерата LG.