ЕС и Иран создадут рабочую группу по нефтяной торговле

Европа твердо намерена игнорировать антииранские санкции Вашингтона. Евросоюз договорился с Тегераном о создании совместной рабочей группы. Она займется вопросами нефтяной торговли, передает телеканал "Россия 24".

Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете сейчас в Иране. Он заявил, одна из задач — сделать так, чтобы "население Ирана получало выгоды от ядерного соглашения". Каньете и глава Организации по атомной энергии Ирана подтвердили приверженность действующему соглашению, из которого ранее вышли США.

Дональд Трамп пообещал ввести против республики новые санкции, а Тегерану выдвинул фактически невыполнимые условия. Лидеры стран ЕС призвали всех участников сделки и дальше выполнять ее пункты.