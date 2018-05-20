Потушен пожар, поглотивший 7 500 квадратов в Иркутске

В Иркутске потушены склады, горевшие на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Сначала возгорание было локализовано на пяти тысячах квадратах, а затем ликвидировано. С огнем при поддержке десяти единиц техники боролись 24 человека.

Как сообщает "Интерфакс", тушение усложняли сильный ветер и грубые нарушения пожарной безопасности (утепление складов горючими материалами, битум на кровле и так далее), возгоранию был присвоен второй номер сложности. Обошлось без жертв и пострадавших.