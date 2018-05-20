Российские школьники взяли 9 призовых мест на Intel ISEF

На престижном международном конкурсе научных проектов школьников Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), который прошел в американском Питтсбурге, девять призовых мест заняла российская команда. Как сообщает Минобрнауки на своей странице в Facebook, российские школьники завоевали награды в различных номинациях — от химии до робототехники.

Всего в конкурсе участвовали более тысячи школьников из сотни стран мира. Их работы затрагивают самые разные области знаний: подростки ищут альтернативные источники энергии, предлагают способы лечения онкологических заболеваний, решения климатических проблем и так далее. Более 30 процентов участников, представляющих свои работы, получают патент на свое изобретение, добавили в ведомстве.

Конкурс Intel ISEF называют малой Нобелевской премией — более 20 будущих нобелевских лауреатов становились призерами конкурса, когда были школьниками.