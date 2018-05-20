Мадридский "Реал" стал победителем баскетбольной Евролиги

В Белграде состоялся финальный матч "Финала четырех" баскетбольной Евролиги между испанским "Реалом" и турецким "Фенербахче". Мадридский клуб в десятый раз в своей истории стал победителем турнира, обыграв соперника со счетом 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25).

Самым результативным игроком встречи оказался итальянский форвард турецкой команды Николо Мелли. На его счету 28 очков. У "Реала" больше всех баллов набрал французский защитник Фабьен Козер – 17. Мадридцы стали рекордсменами Евролиги по победам в турнире.

Ранее в матче за третье место российский ЦСКА уступил каунасскому "Жальгирису" со счетом 77:79.