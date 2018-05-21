В Тюмени ураган искалечил 39 человек

В воскресенье на Тюмень и ее окрестности обрушился сильный ураганный ветер, есть пострадавшие, передает "Интерфакс".

Как сообщил сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения, к медикам обратились 39 человек, из них 15 человек — к офтальмологу с жалобами на инородное тело в глазу, 11 — в травмпункт.

По его словам, шесть жителей Тюмени были госпитализированы, среди них 12-летняя девочка. Пятеро из госпитализированных находятся на стационарном лечении, а одна из пострадавших в реанимации, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи.

Утром в воскресенье в Тюмени, где еще в пятницу падал снег, резко потеплело, к полудню столбик термометра поднялся до + 26-27 градусов, но ближе к вечеру погода снова резко поменялась — подул холодный сильный ветер.

Во время урагана, продолжавшегося всего несколько минут, были повалены десятки деревьев, сорваны крыши с домов, опрокинулись автобусные остановки и мусорные баки. На спортивной площадке Колледжа водного транспорта перевернуло трибуну с детьми. Двоих девочек взрослые увезли до приезда врачей, еще нескольким зрителям также потребовалась медицинская помощь.