"Динамо" из Санкт-Петербурга окончательно перебирается в Сочи

Выступающее в Футбольной национальной лиге питерское "Динамо" со следующего сезона будет представлять Сочи, базироваться в столице Олимпиады-2014 и играть на стадионе "Фишт". Это решение поддержал бизнесмен Борис Ротенберг, владеющий командой из северной столицы.

Само решение, по сообщению сайта Спортбокс.Ru, было принято нескольно недель назад, а теперь руководителям команды осталось уладить последние детали переезда. Согласованы вопросы по ребредингу клуба, проработана будущая логистика, а также взаимодействие команды мастеров с футбольной школой в Сочи.

После отпуска подопечные тренера Александра Точилина соберутся в Санкт-Петербурге, где пройдут медицинское обследование и начнут подготовку к сезону. В Краснодарский край команда, видимо, перебазируется перед стартом первенства ФНЛ, который намечен на 17 июля. По сообщениям инсайдеров из клуба, перед командой будет стоять задача за два года выйти в премьер-лигу.