"Берите его в плен": житель Иркутска раздел и выпорол обманувшего его "военнослужащего"
Поркой на берегу Ангары завершилась история помощи обманутому девушкой симферопольцу, которую тот рассказывал сердобольным жителям Иркутска, собирая деньги на обратную дорогу. Экзекуцию сняли на видео.
Человек в берете, камуфляже и разгрузке с армейским рюкзаком за спиной появился в центре Иркутска более недели назад — мужчина стоял на обочине дороги с табличкой "Люди! Помогите на билет" в руках. На призыв откликнулся один из горожан, которому мужчина и пожаловался на то, что приехал из Крыма к возлюбленной, но та опоила его клофелином, забрала все деньги и документы, а самого выставила на улицу.
"Я еду с ним в банк, даю ему 40 тысяч рублей — 30 тысяч на билеты и 10 тысяч на дорогу, на еду. Он мне в ноги упал, разобнимал, расцеловал всего. Я ему еще свой сотовый дал, записал его адрес", — рассказал благодетель.
Впрочем, вспомнив, как его обманули в аэропорту Шереметьево в прошлом году, он предупредил знакомых о том, что если они тоже повстречают на улице этого "вояку", то денег ему не давали.
"Берите его в плен, вызванивайте меня", — таков был его инструктаж.
Не прошло и недели, как человек в камуфляже все с той же табличкой в руках попался на глаза одному из друзей мужчины. На сей раз вместо банка его отвезли на берег Ангары, где раздели догола и выпороли ремнем с гравировкой "Будь верен до смерти", причем так, что на коже остались буквы.
По словам автора, во время порки на месте появились полицейские, но их история аферы впечатлила настолько, что они предложили не возвращать мошеннику одежду (ибо лето на дворе), а отдать ему только нижнее белье, что и было сделано. О дальнейшей судьбе пострадавшего ничего не сообщается.
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