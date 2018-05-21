ЕСПЧ принял к сведению жалобу Telegram на запрет в РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на блокировку в Российской Федерации.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал представитель мессанджера Павел Чиков. По его словам, жалобу составил юрист Дамир Гайнудинов, представляющий интересы Telegram в Страсбурге.

Речь идет о вердикте Таганского суда Москвы, который 13 апреля 2018 года удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в России из-за отказа руководства Telegram представить Федеральной службы безопасности РФ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля российские операторы связи

приступили к процедуре блокировки.

14 июня Мосгорсуд рассмотрит жалобу на блокировку мессенджера. Ранее в Мосгорсуде пояснили журналистам, что решение о блокировке Telegram не вступило в силу, но подлежит исполнению.