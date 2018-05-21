"Пари Сен-Жермен" не продаст Мбаппе и за миллиард евро

Президент французского клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи назвал трансферную стоимость нападающего команды Килиана Мбаппе. По мнению главы "ПСЖ", 19-летний француз камерунского происхождения стоит больше миллиарда евро. Аль-Хелаифи заявил, что не собирается расставаться с молодым форвардом.

"Хотите, чтобы я назвал вам трансферную стоимость Мбаппе? Больше 1 миллиарда евро! Да, я сказал один миллиард! Даже если вы дали бы мне миллиард, я не продал бы его", – цитирует президента "ПСЖ" Sports.ru.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попал в сферу интересов испанского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Килиан оказался в составе сборной Франции на чемпионат мира по футболу.