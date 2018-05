Кузнецов повторил рекорд клуба в плей-офф, набрав очки в девяти играх подряд

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в победном матче своей команды над "Тампа-Бэй Лайтнинг". Таким образом, в плей-офф он уже девятую игру подряд не уходит без набранных очков. Россиянин повторил рекорд клуба по этому показателю.

Его партнер по команде Никлас Бэкстрем в 2009 году выдал такую же голевую серию, набирая очки за результативность в девяти встречах Кубка Стэнли подряд. Если в решающей игре серии с "Тампой" Кузнецову удастся заработать хотя бы один балл, он станет рекордсменом "Вашингтона". Сейчас на счету форварда "Кэпиталз" 23 (11+12) очка в нынешнем плей-офф.

An official 🍎 for @Kuzya92 and an unofficial 🍎 for the screen. #StanleyCup pic.twitter.com/N2xDrtTa48