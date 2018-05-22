Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш, задержанная за якобы организацию несанкционированной акции 5 мая в Москве, останется в полиции до суда.

Об этом рассказал "Интерфаксу" юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, по словам которого Ярмыш проведет ночь в полиции, до суда, который состоится 23 мая.

Стражи порядка составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении по статье "повторное нарушение

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Наказание по данному правонарушению предусматривает до 30 суток ареста.

22 мая Тверской суд Москвы присудил такую меру ведущему YouTube-канала "Навальный Live" Руслану Шаведдинову, а также другому соратнику Навального Сергею Бойко.

Их признали виновными в том, что посредством Интернета они призывали сограждан граждан выйти на несогласованную акцию, поддержав, таким образом, ее проведение. Шаведдинов и Бойко своей вины не признали, заявив, что написали об акции задолго до того, как узнали, что власти Москвы ее не согласовали.

В середине апреля 2018 года сторонники Навального подали в столичную в мэрию уведомление о проведении 5 мая массовой акции "За право быть гражданином" — шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади.

В ответ власти города отказали им в этом маршруте, предложив ряд альтернативных, объяснив это необходимостью подготовки

центра Москвы к параду Победы и другим праздничным мероприятиям.

Данный ответ не устроил Навального и его сподвижников, и они провели акцию там, где планировали, собрав около полутора тысяч человек. В итоге, полиция задержала 300 человек, в том числе и самого Навального. По данным же оппозиции было задержано более 500 человек.

15 мая Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.