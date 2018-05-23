Попытка не удалась: российские ведомства категорически против блокировки Booking.com

Российские ведомства категорически против блокировки в России популярного сервиса бронирования гостиниц Booking.com (Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group). Вслед за Министерством культуры свое мнение по этому поводу озвучил Ростуризм. Как сообщает, РИА Новости, ведомство, по поручению Минкультуры, должно рассмотреть предложение по запрету деятельности сервиса и представить свою позицию по данному вопросу до 4 июня 2018 года. Ростуризм высказался уже 23 мая.

"Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, так как он востребован россиянами, активно пользующимися его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж", — отметили в Ростуризме.

Чуть ранее свою позицию по этому вопросу высказало Министерство культуры, пояснив, что у него даже нет полномочий по запрету на использование Booking.com и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

"Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — добавила директор департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, отметив, что запрос в Ростуризм, который направило ведомство по этому вопросу, носит технический характер.

Ранее в Министерство поступило обращение гражданина Войтовича, руководителя группы компаний "Свой туристический сервис", с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Минкультуры России направило в Ростуризм указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа.

"Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — сообщила Ольга Ярилова. — Работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации ничто не угрожает".

Между тем ситуация с возможной блокировкой сервиса по бронированию гостиниц очень взволновала российских отельерров, передает "Интерфакс". Представители Российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров заявили, что выступают категорически против его запрета на территории РФ.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, причина недовольства российского бизнеса сервисом Booking.com заключена в размере ставки, которую платят отельеры — она достигает 18%.

"Ее надо пытаться снизить всеми способами, — считает г-н Ламшин. — Этого, например, через суд уже добились крупные международные сетевики — Hilton, Marriott и другие".

Геннадий Ламшин отметил, что в случае запрета Booking.com на территории России его главный конкурент в сфере бронирования российских отелей, компания "Академсервис", поднимет ставку для отельеров, которая и сейчас составляет 20-25%.

Напомним, что еще в апреле 2018 года туроператор "Свой ТС" направил в Минкультуры РФ предложение о блокировке в РФ деятельности американского сервиса бронирования отелей Booking.com в ответ на санкции США против России. Сергей Войтович объяснил это тем, что сервису принадлежит 70% рынка бронирования российских отелей, и отечественные туроператоры не могут с ним конкурировать.