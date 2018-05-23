ДНР: в Горловку пыталась проникнуть группа украинских диверсантов

В город Горловку в самопровозглашенной Донецкой народной республике попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. Их заметили ополченцы ДНР и в ходе боя диверсионный отряд был уничтожен. Сама Горловка, которую пытаются окружить украинские военные, 23 мая вновь была обстреляна из тяжелой артиллерии.

Как рассказали в оперативном командовании республики, группа украинских силовиков, планировавшая теракты на территории ДНР, была уничтожена два дня назад. Группу террористов удалось выявить и уничтожить во время отвлекающих боев под Горловкой. По данным военных ДНР, целью террористов было проникновение в Горловку для расстрела мирных жителей.

Как рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики готовят очередную диверсионную группу для совершения терактов на территории самопровозглашенной республики. По словам Басурина, данное подразделение также будет уничтожено.

В оперативном командовании и представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также отметили ухудшение ситуации на линии соприкосновения в районе Горловки, хотя активность украинских силовиков там резко снизилась после сокрушительного отпора со стороны ДНР.