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23 мая 201822:10

КХЛ назвала лауреатов прошедшего сезона

ak-bars.ru

В Москве прошла торжественная церемония закрытия хоккейного сезона в Континентальной хоккейной лиге. По традиции были названы наиболее отличившиеся хоккеисты и тренеры.

Лучшим тренером сезона признан Зинэтула Билялетдинов, под руководством которого казанский "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина. Приз самого ценного хоккеиста регулярного чемпионата достался нападающему СКА Никите Гусеву. Его одноклубнику Илье Ковальчуку был вручен приз самого результативного игрока. Капитан СКА Павел Дацюк получил специальный приз "Сириус", вручаемый обладателю четырех трофеев – золота Олимпиады и чемпионата мира, а также Кубка Гагарина и Кубка Стэнли..Кроме того Дацюку вручен приз "За верность хоккею". Лучшим вратарем был признан Павел Францоуз ("Трактор"). Нападающая уфимской "Агидели" Ольга Сосина названа лучшим игроком Женскойхоккейной лиги.

ЦСКА и "Ак Барс" получили Кубки победителей конференций. Не остались без наград и судьи. Константин Оленин удостоен приза имени Андрея Старовойтова, вручаемого главным арбитрам. Трофей имени Михаила Галиновского достался линейному судье Александру Садовникову.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина был признан нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо. Максим Шалунов из ЦСКА оказался самым полезным игроком регулярного чемпионата. Лучшей тройкой стало звено "Салавата Юлаева" Йоонас Кемппайнен, Линус Умарк и Теему Хартикайнен. Швед и два финна забросили 42 шайбы. Призы "Джентльмен на льду", предназначенные игрокам, сочетающим высокое мастерство с джентльменским поведением, отправились к защитнику "Амура" Егору Мартынову и нападающему СКА Никите Гусеву. Награда "Железный человек", учрежденная для хоккеиста, который провел наибольшее количество матчей в чемпионате за три последних сезона, вручена нападающему магнитогорского "Металлурга" Евгению Тимкину. 18-летний нападающий "Трактора" Виталий Кравцов был назван лучшим новичком и получил приз имени Алексея Черепанова.

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