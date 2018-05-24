Совместная следственная группа: ракета, сбившая "Боинг" под Донецком, принадлежала России

В четверг в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, передает "Интерфакс". В Нидерландах во время презентации материалов расследования был показан фильм, в котором объясняется, как участники ССГ пришли к такому выводу.

В четверг на пресс-конференции группы в Гааге представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен заявил, что совместные исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную (Киеву) территорию.

Эксперт заявил, что были проанализированы снимки, фиксировавшие передвижение "Бука". Паулсен отметил, что он презентует несколько дополнительных результатов.

"Проанализированы все доступные картинки и изображения, нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", — сказал он.

Как известно, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в авиакатастрофе никто не выжил.