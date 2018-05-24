Опубликовано видео с места бойни в якутском поселке

Якутского пенсионера Александра Новикова, который устроил расправу над соседями, жители села Булгунняхтах считали психически неустойчивым — мужчина был нелюдим до такой степени, что в магазине его встречали примерно раз в месяц. В четверг днем, после ссоры с выпившими соседями, он вышел на улицу и открыл прицельный огонь из карабина "Вепрь" — на месте погибли пять человек, а сам стрелок свел счеты с жизнью. СКР публикует запись с места происшествия.

Прибывшие в село журналисты ЯСИА сообщили, что вся улица Лесная перекрыта, а сотрудники правоохранительных органов изымают у местных жителей ружья.

"65-летний житель села пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и 10-летнего ребенка. После этого он отправился в соседний дом, где аналогичным образом совершил убийство двух мужчин. В последующем мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство", — озвучили в региональном управлении СКР предварительную версию произошедшего.

По некоторым данным, "личные неприязненные отношения" возникли после очередной ссоры с соседями, регулярно просившими у Новикова деньги на спиртное. Прежде чем взяться за оружие, пенсионер позвонил родственнице и рассказал ей о размолвке и поступавших в его адрес угрозах. Учинив расправу, он вынужден был вернуться к себе домой, поскольку селяне перекрыли дорогу и грозили самосудом. После этого Александр еще раз позвонил родственнице, сообщил ей, что конфликт улажен, но сам он намеревается свести счеты с жизнью, что он и сделал, повесив трубку.

"Примерно в два часа дня позвонила соседка, я сразу вызвал полицию. Пока они ехали из Покровска, мы с мужиками села оцепили дорогу со всех сторон, дали понять Новикову, что ему не сбежать. После расправы он зашел к себе домой и там застрелился. Он никого не впускал в дом, медики и полиция долго вели переговоры. Многие соседи покинули временно дома", — рассказал глава села Денис Уваров.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего".