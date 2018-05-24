Минобороны РФ считает, что расследование гибели "Боинга" опирается на поделки "фейкогенераторов"

Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, "ни одного зенитного ракетного комплекса". Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ призывает следствие по делу о крушении MH-17 опираться на факты, а не на фейки при расследовании крушения "Боинга" на Украине в 2014 году. "Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из "Беленгкэт" или СБУ", — цитирует российское военное ведомство "Интерфакс".

Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что "Боинг" над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории.

Ранее международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой областью в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

В Нидерландах 24 мая состоялась презентация Совместной следственной группы, где были продемонстрированы обломки корпуса и других частей зенитной ракеты, обнаруженные в районе катастрофы пассажирского самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), в Донбассе.