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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 24 минуты назад
Минобороны РФ считает, что расследование гибели "Боинга" опирается на поделки "фейкогенераторов"
Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины, "ни одного зенитного ракетного комплекса". Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны России.
Минобороны РФ призывает следствие по делу о крушении MH-17 опираться на факты, а не на фейки при расследовании крушения "Боинга" на Украине в 2014 году. "Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из "Беленгкэт" или СБУ", — цитирует российское военное ведомство "Интерфакс".
Кроме того, в Минобороны РФ подчеркнули, что "Боинг" над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории.
Ранее международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой областью в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.
В Нидерландах 24 мая состоялась презентация Совместной следственной группы, где были продемонстрированы обломки корпуса и других частей зенитной ракеты, обнаруженные в районе катастрофы пассажирского самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), в Донбассе.
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