Украина "взорвется", если выполнит требования МВФ

Следствием повышения тарифов на газ для населения на Украине по требованию МВФ станет социальный взрыв. В этом уверен лидер "Оппозиционного блока", депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Международный валютный фонд уже даже не пытается вести диалог с Киевом, а только диктует условия, заявил Бойко в эфире телеканала "Интер". При этом страны, выполнявшие рекомендации МВФ вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными протестами, напомнил нардеп.

Депутат обратился к властям Украины с призывом пересмотреть программу сотрудничества с МВФ, передает РИА Новости. По его мнению, в стране нужно развивать экономику, снижать налоги и тарифы для оживления промышленности. Политика, проводимая на Украине, должна отвечать национальным интересам, а не требованиям МВФ, говорит Бойко.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Пока Киеву перечислено 8,7 миллиарда долларов четырьмя траншами. Пятый транш Украина надеялась получить до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий говорил, что приезд миссии МВФ на Украину зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования госбюджета. А на днях исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова выразила уверенность, что в стране не будет дефолта, несмотря на большие выплаты по госдолгу.