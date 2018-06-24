Украинские силовики обстреливают окраины Горловки

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут огонь по окраинам подконтрольного провозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

Он уточнил, что под обстрел попал поселок в Горловке под названием Гольма, где расположены завод "Кераммаш" и Доломитный завод, передает РИА Новости.

Горловка, которая расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, подвергается обстрелам регулярно. В городе живут около 250 тысяч человек.