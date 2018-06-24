Тема:
Ситуация в Донбассе 5 часов назад
24 июня 201823:04
Украинские силовики обстреливают окраины Горловки
Подразделения Вооруженных сил Украины ведут огонь по окраинам подконтрольного провозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сообщил в воскресенье исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.
Он уточнил, что под обстрел попал поселок в Горловке под названием Гольма, где расположены завод "Кераммаш" и Доломитный завод, передает РИА Новости.
Горловка, которая расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, подвергается обстрелам регулярно. В городе живут около 250 тысяч человек.
Ранее по теме
-
Пожизненное для Порошенко: в Киеве заявили, что силовики "всех вылечат"2 суток назад
-
Украина усиливает обстрелы Донбасса3 суток назад
-
Очередной фейк. В Луганске опровергли информацию о захвате ВСУ новых территорий4 суток назад
-
Обстрелы Донбасса: СКР возбудил очередные уголовные дела6 суток назад
-
Донбасс: силовики устроили для иностранцев сафари на людей7 суток назад
-
Силовики перебросили к линии соприкосновения "Осу" и танки7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Черчесов: собираемся выйти в плей-офф с первого места
- Голевой рекорд футбольного турнира в России
- Сборная Англии разгромила соперников из Панамы
- Месси и Маскерано определят состав Аргентины вместо тренера
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Новая провокация: Москву и Дамаск решили подставить
- Москва прогрелась до рекорда
- Саудовским женщинам разрешили сесть за руль
- Эрдоган назвал выборы демократической революцией
- Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
Самое читаемое
-
Оскорбив россиянку, аргентинский фанат разрушил свою жизнь
- Россия отреагировала на призыв ООН вывести миротворцев из Приднестровья
- Боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль на трассе в Белоруссии. Видео
- Судно с коллекцией картин Айвазовского разграбили
- "Это ад" и "достижение года": Порошенко с дорожным знаком высмеяли в соцсетях
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
- Volvo представила новый S60, лишив его дизеля
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Президент Туркменистана собственноручно собрал внедорожник
Экономика
-
Встреча ОПЕК+: повышение добычи на 1 млн баррелей
- Глава Intel уволен из-за романа с сотрудником
- Самые надежные автомобили в мире
- Россия: золото вместо американской "бумаги"
- Иран - помеха для отношений Москвы и Эр-Рияда
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Бактерии на кухонном полотенце: насколько они опасны
- Получаете штрафы за нарушение ПДД? Возможно, виновата печень
- Семь способов улучшить память
- Чем дача полезна для здоровья?
- 13 витаминов, без которых человек может умереть и откуда их получить
Вести в 20.00
-
День памяти и скорби: павших почтили по всей России
- Боевики в Сирии производили химоружие на западном оборудовании
- Открыть карты: как будут отслеживаться безналичные переводы
Москва 24
-
Сбивший пешеходов в Москве таксист пройдет психиатрическую экспертизу
- В здании Центробанка в Москве нашли труп женщины
- Чиновник получил взятку в виде услуг стоматолога
- Полицейские спасли двух страдавших от похмелья ежей
- Москвичам разрешили пить воду из-под крана
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков
Сегодня
Трансляции
Трамп решил добить Меркель, а Юнкер ходит под мухой
6 часов назад
Известны шесть участников плей-офф чемпионата мира
4 часа назад
Обзывалки и цинизм: США хлопнули дверью СПЧ
7 часов назад
Трехлетний ребенок выжил, выпав из окна в Москве
6 часов назад
Чемпионат мира в России полон сюрпризов и интриг
6 часов назад
Нужна помощь: Ульяну Исакову спасет дорогое лекарство
21.06.2018 09:15
Миграционный евросаммит: договориться не удалось
7 часов назад
Бабченко пожаловался на жизнь после "смерти"
13 часов назад
Мэй сравнили с Добби из "Гарри Поттера"
9 часов назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме
22.06.2018 08:22
Неймар поздравил Месси с Днем Рождения
1 час назад
Салах не собирается покидать сборную Египта
3 часа назад
Украинские силовики обстреливают окраины Горловки
5 часов назад
На грузинской свадьбе отравились почти 100 человек
5 часов назад
В Уфе загорелся старинный особняк
5 часов назад
Скончалась еще одна жертва взрыва в Заинске
7 часов назад
Стало известно о проблеме американских подлодок
8 часов назад
Гол Хонды принес Японии ничью в матче против Сенегала
8 часов назад
"Алые паруса" посетили 1,2 миллиона человек
8 часов назад
ЧМ-2018: иностранцы развеяли байки о russian criminality
9 часов назад
Дамаск: "Белые каски" стали основным орудием террористов
9 часов назад
Яшин не смог пройти муниципальный фильтр
10 часов назад
Сборная Англии отправила в ворота Панамы шесть мячей
11 часов назад
Рогозин: космос — вне санкций
11 часов назад
Новая провокация: Москву и Дамаск решили подставить
12 часов назад
Асад: Россия восстанавливает баланс сил в мире
12 часов назад
Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
13 часов назад
Хит-парад. Автомобили с "неродными" моторами
22.06.2018 18:28
Где больше всего болельщиков: топ-10 городов ЧМ-2018
22.06.2018 12:01
Россияне потратили рекордную сумму на смартфоны
12 часов назад
Мысли мешают заснуть: кто виноват и что делать
15 часов назад
Видеосервис Amazon создаст еще одного неуязвимого супергероя
23.06.2018 13:37
Еженедельная программа Вести.net от 23 июня 2018 года
23.06.2018 13:00
Программа "Индустрия кино" от 23 июня 2018 года
23.06.2018 02:31
304
Консерватория представляет "Музыкальные трофеи"
14.06.2018 20:15