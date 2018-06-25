Водолазы ТОФ разминировали 350 снарядов и мин, найденных у причалов Владивостока

Водолазы Тихоокеанского флота обезвредили 350 снарядов и мин, найденных у причалов Владивостокского торгового порта. Такие данные сообщил СМИ начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Снаряды и мины были найдены на дне Золотого Рога в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в порту, передает РИА Новости.

По мнению специалистов, боезапас мог быть утерян при погрузке на морской транспорт в военные и первые послевоенные годы. Грузовые суда большого водоизмещения, которые швартовались здесь, размыли илистый грунт винтами и частично обнажили боезапас, устилавший морское дно на площади несколько десятков метров.

К работе по разминированию привлекли 10 водолазов-подрывников и два специальных водолазных судна. Снаряды и мины переправляли на борт водолазных катеров, помещали в контейнеры с песком, по морю перевозили к отдаленному причалу, перегружали на специальный автотранспорт и доставляли на полигон, где затем уничтожали.

Всего водолазы Тихоокеанского флота подняли на поверхность около 350 различных боеприпасов. Участники боевого разминирования будут представлены к наградам, отметил Николай Воскресенский.