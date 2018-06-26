Тренер "Спортинга" Михайлович уволен через неделю после назначения

Сербский специалист Синиша Михайлович, назначенный неделю назад на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга", был уволен со своего поста. Сербу, по условиям контракта, назначили 15-дневный испытательный срок, который он пройти не сумел.

18 июня Михайлович подписал трехлетний договор с португальским клубом. По условию соглашения, в год он должен был получать 2 миллиона евро, сообщает РИА Новости. Но поскольку он не прошел испытательный срок, "Спортинг" не будет выплачивать сербу компенсацию.

Напомним, что Синиша Михайлович назывался одним из претендентов на пост главного тренера санкт-петербургского "Зенита". Однако руководство "сине-бело-голубых" остановило свой выбор на Сергее Семаке.