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26 июня 201820:54 Александр Христенко

Торговая война США и Европы продолжается. Есть первые жертвы

Белый дом разочарован капитуляцией Harley-Davidson. Производитель легендарного мотоцикла (такого же символа Америки, как Статуя Свободы) переносит часть производства за рубеж, чтобы спасти продажи от контрпошлин. А Трамп уже грозит Брюсселю оружием массового экономического поражения: повышением тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Ущерб понесут почти все страны ЕС. Но в первую очередь Германия. Там надеются компенсировать эти убытки за счет Brexit: покинуть Британию, например, может корпорация Airbus.

Настоящий американец Harley-Davidson частично уезжает из Штатов. Торговая война со всем миром, начатая Трампом под девизом "вернем производство в США", в данном случае принесла прямо противоположный эффект. И мотоциклы, которые собирают в Штатах для Европы, теперь наверняка будут делать в Бразилии, Индии или где-то еще.

Только так можно избежать резкого подорожания на 2-3 тысячи долларов в Европе. Ведь ЕС увеличил ввозные пошлины на американские мотоциклы с 6 до 31% в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий.

"Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось здесь, чтобы у американцев были рабочие места. Но нам важен наш бренд, чтобы он жил долго и мы процветали. Для этого нам нужно продавать мотоциклы в США и по всему миру. Чтобы компания ни делала, она защищает свои интересы", — говорит генеральный менеджер магазина мотоциклов Дуайт Файли.

Под ответные пошлины ЕС также попали бурбон из Кентукки, кукуруза из Иллинойса, апельсиновый сок из Калифорнии, а еще катера, яхты, табак, косметика. Всего товары из США почти на 3 миллиарда евро. Но президент США уверен, что это словно слону дробина. Торговую войну он намерен выиграть. Трамп раскритиковал Harley-Davidson за пораженчество.

Торговая война затягивает всех и самым непредсказуемым образом. Концерн Daimler объявил, что ответные пошлины Пекина ударят по продажам от внедорожников Mercedes, которые автопроизводитель собирает в американском штате Алабама. Из-за обострения на китайском торговом фронте американский индекс Dow Jones упал на 325 пунктов. Нервозность рынкам придает непредсказуемость Белого дома. Против кого пошлины или санкции введут завтра? А здесь еще Brexit. Концерн Airbus пригрозил уходом из Великобритании. А это 15 тысяч рабочих мест, если Лондон выйдет из ЕС без подписания специального соглашения.

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