Торговая война США и Европы продолжается. Есть первые жертвы

Белый дом разочарован капитуляцией Harley-Davidson. Производитель легендарного мотоцикла (такого же символа Америки, как Статуя Свободы) переносит часть производства за рубеж, чтобы спасти продажи от контрпошлин. А Трамп уже грозит Брюсселю оружием массового экономического поражения: повышением тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Ущерб понесут почти все страны ЕС. Но в первую очередь Германия. Там надеются компенсировать эти убытки за счет Brexit: покинуть Британию, например, может корпорация Airbus.

Настоящий американец Harley-Davidson частично уезжает из Штатов. Торговая война со всем миром, начатая Трампом под девизом "вернем производство в США", в данном случае принесла прямо противоположный эффект. И мотоциклы, которые собирают в Штатах для Европы, теперь наверняка будут делать в Бразилии, Индии или где-то еще.

Только так можно избежать резкого подорожания на 2-3 тысячи долларов в Европе. Ведь ЕС увеличил ввозные пошлины на американские мотоциклы с 6 до 31% в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий.

Под ответные пошлины ЕС также попали бурбон из Кентукки, кукуруза из Иллинойса, апельсиновый сок из Калифорнии, а еще катера, яхты, табак, косметика. Всего товары из США почти на 3 миллиарда евро. Но президент США уверен, что это словно слону дробина. Торговую войну он намерен выиграть. Трамп раскритиковал Harley-Davidson за пораженчество.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse — be patient! #MAGA