Торговая война США и Европы продолжается. Есть первые жертвы
Белый дом разочарован капитуляцией Harley-Davidson. Производитель легендарного мотоцикла (такого же символа Америки, как Статуя Свободы) переносит часть производства за рубеж, чтобы спасти продажи от контрпошлин. А Трамп уже грозит Брюсселю оружием массового экономического поражения: повышением тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Ущерб понесут почти все страны ЕС. Но в первую очередь Германия. Там надеются компенсировать эти убытки за счет Brexit: покинуть Британию, например, может корпорация Airbus.
Настоящий американец Harley-Davidson частично уезжает из Штатов. Торговая война со всем миром, начатая Трампом под девизом "вернем производство в США", в данном случае принесла прямо противоположный эффект. И мотоциклы, которые собирают в Штатах для Европы, теперь наверняка будут делать в Бразилии, Индии или где-то еще.
Только так можно избежать резкого подорожания на 2-3 тысячи долларов в Европе. Ведь ЕС увеличил ввозные пошлины на американские мотоциклы с 6 до 31% в ответ на пошлины Трампа на сталь и алюминий.
"Конечно, мы хотим, чтобы все оставалось здесь, чтобы у американцев были рабочие места. Но нам важен наш бренд, чтобы он жил долго и мы процветали. Для этого нам нужно продавать мотоциклы в США и по всему миру. Чтобы компания ни делала, она защищает свои интересы", — говорит генеральный менеджер магазина мотоциклов Дуайт Файли.
Под ответные пошлины ЕС также попали бурбон из Кентукки, кукуруза из Иллинойса, апельсиновый сок из Калифорнии, а еще катера, яхты, табак, косметика. Всего товары из США почти на 3 миллиарда евро. Но президент США уверен, что это словно слону дробина. Торговую войну он намерен выиграть. Трамп раскритиковал Harley-Davidson за пораженчество.
Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse — be patient! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.
Торговая война затягивает всех и самым непредсказуемым образом. Концерн Daimler объявил, что ответные пошлины Пекина ударят по продажам от внедорожников Mercedes, которые автопроизводитель собирает в американском штате Алабама. Из-за обострения на китайском торговом фронте американский индекс Dow Jones упал на 325 пунктов. Нервозность рынкам придает непредсказуемость Белого дома. Против кого пошлины или санкции введут завтра? А здесь еще Brexit. Концерн Airbus пригрозил уходом из Великобритании. А это 15 тысяч рабочих мест, если Лондон выйдет из ЕС без подписания специального соглашения.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Месси помог Аргентине обыграть Нигерию и пробиться в 1/8 финала
- Исландцы уступили хорватам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира
- Дзагоев возобновил тренировки в общей группе сборной России
- Впервые без голов: французы и датчане сыграли вничью
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Умер поэт Андрей Дементьев
- Каких полпредов сменил Путин
- Телеведущего Евгения Примакова не пустили на Украину
- Кого обвинили в февральском крушении Ан-148
- На Украине Москальковой не дали увидеться с россиянином
Самое читаемое
-
Умерла сбитая на тротуаре беременная москвичка, малыш тоже погиб
- Самая популярная сотрудница киевской полиции устроила стриптиз в фуражке
- У самолета с болельщиками загорелась турбина. Видео
- Жуткая авария: автобус с пассажирами треснул по швам. Видео
- Комикс как инструкция для убийства: шокирующие подробности убийства украинской модели в США
Авто.Вести.Ru
-
Обзор нового Geely Atlas: китаец, за которого не стыдно (видео!)
- "Внедорожный" Jeep Grand Cherokee Trailhawk получил рублевый ценник
- Чем осмотр отличается от досмотра? Разъяснение от ГИБДД!
- Мы узнали российские цены на новый кроссовер Infiniti QX50
- Chevrolet представил абсолютно новый кроссовер с известным именем
Экономика
-
Путин поручил обеспечить рост зарплат, ипотеку в 6%
- Инвесторы поверили в Россию?
- 10 самых опасных стран для женщин
- Счетчики могут стать общедомовой собственностью
- Производители бензина в мае увеличили цены на 18,7%
Недвижимость
-
Вдова Баталова боится ездить на дачу из-за соседа
- Особняк Джуны ведьмам не достался
- Россияне смогут платить за коммуналку частями
- Что можно купить в Англии, если продать двушку в Москве
- Цены на вторичное жилье могут вырасти из-за ажиотажа
Вести.Медицина
-
Хочу спать, но мысли мешают заснуть: кто в этом виноват и что делать
- Говорят ученые: мозг любит шоколад больше, чем сыр
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Опаснее, чем кажется: в чем проблема строгих диет и интенсивных тренировок
- Ямочки на щеках: патология или эталон красоты?
Вести в 20.00
-
Россия потеряла поэта и журналиста
- Поручения по итогам "Прямой линии"
- Почему не ставят памятник Татьяне Самойловой
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Назван средний размер пенсии в 2019 году
- Огромное бензиновое пятно появилось на поверхности Яузы
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Двое рабочих погибли из-за выброса аммиака на заводе в Подмосковье
Вести.Hi-tech
-
Instagram запустил "вертикальный YouTube"
- iOS 12: лучшие функции, о которых умолчала Apple
- YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше?
- "Самый тонкий ноутбук в мире" добрался до России
- У "Тетриса" появится версия для виртуальной реальности
Вести-Москва
-
Запугать не получилось: Москва удивила иностранных болельщиков
- Соревнование для родителей: москвичи тратят на выпускной миллионы
- Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы
- В Москве выросло число липовых благотворительных фондов
- У мажоров хотят отобрать скоростные машины
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Вирус герпеса связан с развитием болезни Альцгеймера
- Космический телескоп в рекордные сроки обнаружил десятки новых планет
- Найдена связь между диабетом и распространённым пищевым красителем
- Свирепый тирекс не умел высовывать язык
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков