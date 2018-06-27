Кары за репосты в интернете предлагают смягчить
Еще одно поручение президента — предложить Общероссийскому народному фронту совместно с Генеральной прокуратурой провести анализ использования в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности". В Госдуме тем временем предложили отменить уголовную ответственность за репосты в интернете.
Лайки, репосты и другое выражение своей позиции не должно наказываться уголовно. С таким предложением выступили депутаты Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов; они уже внесли законопроект в Госдуму. Изменить хотят 282 статью УК РФ и разделить ее между двумя кодексами.
Первая часть — "разжигание ненависти по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе" хотят перенести в поле административных правонарушений. Вместо лишения свободы будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Как альтернатива — обязательные работы или административный арест до 15 суток. Но вот если те же действия совершила уже группа лиц, уголовное наказание сохранится.
Необходимость принятия закона звучит так: репосты "незначительны по степени общественной опасности", значит, должны караться мягче.
"Уголовка – даже если человека не посадили в тюрьму и не отправили в лагерь – в состоянии сильно испортить ему жизнь, в том числе создать проблемы с дальнейшим трудоустройством, а ведь это касается многих молодых людей, — говорит Сергей Шаргунов, депутат Госдумы РФ (КПРФ). – Человек, например, у себя в соцсети поставил некую песню, не подозревая, что она включена в список запрещенных материалов, а этот список постоянно увеличивается, причем по достаточно туманным критериям. Возникает вопрос: кто судьи и эксперты, каковы критерии?"
Обратимся к статистике, которую приводят авторы законопроекта в пояснительной записке: наказывать за репосты стали чаще. Если в 2012 году по первой части статьи осудили 118 человек, то уже в 2017 число выросло до 460 человек.
Некоторые случаи наделали немало шума, например, история с Евгенией Чудновец. В ноябре 2016 ее осудили на полгода за распространение детской порнографии. Повод – репост ролика, где сотрудники детского лагеря издеваются над ребенком, заставляя его раздеться. После широкого резонанса в марте следующего года приговор отменили за отсутствием состава преступления.
В июле 2017 приговор отменили для Павла Волкова. За два месяца до того его осудили за репост видеоролика с поджогом еврейского ресторана "Соломон" и ксенофобную надпись в лифте дома.
Еще один случай произошел в декабре того же 2017 года. Тогда на два с половиной года осудили Александра Крузе; он разместил у себя на стене четыре картинки, в которых следствие нашло "признаки побуждения к совершению насильственных действий" по отношению к коммунистам, евреям, кавказцам, азиатам и представителям органов власти. При этом сам Крузе утверждал, что готовил исследования к дипломной работе.
Подняли тему с репостами еще на "Прямой линии". Тогда Владимир Путин согласился, что хотя заслон экстремизму должен быть поставлен, доводить ситуацию до маразма не следует.
Тем не менее в Верховном суде инициативу уже раскритиковали и указали, что предложения разработчиков не в полной мере согласуются с подходом законодателя.
Впрочем, пока законопроект имеет только предварительные очертания, а, значит, выводы делать рано. Экспертное совещание с участием правоохранительных и надзорных органов и того же Верховного суда намечено на начало июля.
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