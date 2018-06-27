Телемедицина в Арктике: проблемы и перспективы развития

26 июня в Экспертном центре "Проектный офис развития Арктики "ПОРА" состоялся Дискуссионный клуб на тему "Телемедицина в Арктике: актуальность, реальность, перспективы". Модератором выступил эксперт ПОРА по инновационному развитию Сергей Майоров.

Он отметил, что телемедицина – перспективное направление здравоохранения, которое дает людям возможность получить квалифицированную помощь, не выходя из дома. Развитие телемедицины в арктических условиях имеет свои особенности. Громадные расстояния, слабое развитие транспортной инфраструктуры, суровый климат – все это не позволяет содержать полностью оснащенные медицинские центры в каждом населенном пункте. Из-за этого местные жители оказываются отрезанными от квалифицированной и своевременной медицинской помощи. Поэтому телемедицина может стать способом оказания качественных медицинских услуг в Арктике.

Директор по развитию "Телемед Хелп "(Мегафон.Здоровье), портал Телемедицина.ru, Сергей Гилев в своем выступлении отметил, что сейчас телемедицина, с одной стороны, — это маркетинговый инструмент для продажи лекарств, а с другой стороны, это чисто медицинская составляющая. Главной проблемой, по мнению Гилева, являются не расстояния, а наличие высокотехнологичного оборудования.

Вице-президент Национальной медицинской Палаты России, заместитель Председателя Общественного Совета Минздрава РФ Наталия Ушакова представила многочисленные отечественные проекты и разработки в сфере телемедицины. Многие из них уже применяются на территории России. В своем выступлении кандидат технических наук, доцент кафедры информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Георгий Радзиевский рассказал о программах подготовки медиков в сфере информационных технологий. Марианна Охлопкова (представитель Минздрава РССЯ в Москве, Якутское постоянное представительство при президенте РФ) рассказала о развитии в Якутии отдела телемедицины и санитарной авиации. Она отметила необходимость предоставления услуг в сфере телемедицины не только работникам вахты на Крайнем Севере, но и местному населению.

Участники дискуссии подтвердили необходимость защиты персональных данных, которую высказала заместитель постоянного представителя республики Карелия при президенте Наталья Беляева. Этот вопрос должен решаться на федеральном уровне вместе с вопросом ответственности за некачественно оказанную медицинскую помощь.

Советник по цифровому здравоохранению АО "Фирма Айти. Информационные технологии" Олег Савищев отметил, что в существующей системе телемедицины строго предусмотрена авторизация всех сторон. Однако из-за несовершенства законодательства могут возникнуть проблемы с идентификацией пользователей. Сейчас невозможно выдать всем жителям России электронную подпись, а из-за этого нет стопроцентной гарантии защиты данных пользователей.

В свою очередь кандидат биологических наук, заведующий кафедры когнитивной нейробиологии Московского педагогического государственного университета Антон Варламов заявил о необходимости создания хорошей программной инфраструктуры и удобного пользовательского интерфейса для развития телемедицины в регионах. По его мнению, люди плохо воспринимают существующие системы из-за их неудобства и сложности в использовании.

Подводя итоги мероприятия, Сергей Майоров отметил, что в настоящее время из всех регионов Крайнего Севера только в Якутии развивается телемедицина. Другие регионы пытаются внедрить в сферу здравоохранения нововведения, однако возникают сложности, связанные с отсутствием квалифицированных специалистов. По итогам дискуссии представители регионов Арктической зоны РФ выразили заинтересованность в развитии телемедицины на территории своих субъектов с внедрением лучшей практики диагностики и консультации в режиме телемедицины.