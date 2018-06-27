Адвокат: Родченков здоров и работает

Сообщения о попытке самоубийства, предпринятой информатором Всемирного антидопингового агентства Григорием Родченковым, опроверг его адвокат.

"Российские СМИ сообщили, что доктор Родченков пытался покончить с собой в Соединенных Штатах. Это неправда", — заявил РИА Новости адвокат Джим Уолден.

По его словам, Родченков здоров и продолжает работать со следственными органами "для дальнейшего раскрытия коррупции в России", а подобные попытки дискредитировать его в СМИ являются "просто признанием вины".

Ранее о том, что экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории, эмигрировавший в США, пытался покончить жизнь самоубийством, СМИ сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. По его словам, информацию о попытке суицида он получил от коллег по комитету из США.

В 2016 году Родченков рассказал изданию New York Times о допинговых нарушениях, допущенных российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи. В итоге WADA и Международный олимпийский комитет МОК признал виновными 43 российских спортсменов. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы, а сами они пожизненно отстранены от участия в Играх. Однако позже Спортивный арбитраж не нашел подтверждения обвинениям и полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов. Протесты еще 11 атлетов были удовлетворены частично.