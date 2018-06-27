Родченков пытался покончить с собой

Григорий Родченков подтвердил свое реноме человека с неустойчивой психики. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, эмигрировавший в США, пытался покончить жизнь самоубийством. Попытку суицида информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) предпринял в вашингтонской квартире, которую для него арендует ФБР.

Инцидент произошел 19 июня 2018 года, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Информацию о попытке самоубийства Родченкова он получил от коллег по комитету из США, сообщает РИА Новости.

Григория Родченкова спасли сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения 911. Информатор WADA был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

По мнению Александра Ионова, у Григорий Родченкова сдали нервы после прессинга, который на него оказывали американские спецслужбы и правосудие, заставляя свидетельствовать против России. Родченков в 2016 году рассказал New York Times о нарушении российскими спортсменами допинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. После этого WADA и Международного олимпийского комитета начали расследование. МОК признал нарушителями 43 российских спортсмена. Их результаты на Сочинской Олимпиаде были аннулированы. А сами они пожизненно отстранены от участия в Играх. Однако позже Спортивный арбитраж не нашел подтверждения обвинениям и полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов. Протесты еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

Спортивные чиновники из России и политики неоднократно опровергали высказывания Григорий Родченкова о допинге в российском спорте. После того, как его обвинения стали рассыпаться, бежавший за океан россиянин стал нервничать. Он заявил об опасениях за свою жизнь и даже перенес пластическую операцию. Родченков был взят под опеку в США по программе защиты свидетелей.