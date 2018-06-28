В Якутии более 30 тысяч человек остались без электричества

В Якутии более 30 тысяч жителей Томпонского и Таттинского районов остались без электричества из-за отключения высоковольтной линии 110 кВ "Чурапча – Хандыга". Такие данные сообщили представители Минэнерго РФ.

Как уточняется, высоковольтная линия отключилась 27 июня в 23:23. Порядка 31 тысячи человек остались без электроснабжения.

В настоящее время в регионе ведутся аварийно-восстановительные работы, передает ТАСС.