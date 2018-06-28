Миграция, безопасность, отношения с Россией: в Брюсселе открывается саммит ЕС

Двухдневный саммит ЕС начинается в Брюсселе. Главные темы: миграция, оборонная сфера, международная и кибербезопасность, торговля и отношения с Россией.

Лидеры стран Евросоюза вновь попытаются решить острый вопрос распределения мигрантов. Особое внимание уделят защите от химического и биологического оружия, а также последствиям инцидента в Солсбери, где весной отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Пока европейские лидеры ищут пути решения глобальных проблем, британский премьер-министр Тереза Мэй снова выступает явно не за мир во всем мире. Она намерена призвать участников встречи обострить отношения с Россией и продлить санкции против Москвы, передает телеканал "Россия 24".