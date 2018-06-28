Меркель: Запад должен быть в диалоге с Россией, при этом укрепляя оборону

Страны Запада должны быть готовы к диалогу с Россией, повышая свою обороноспособность. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, передает ТАСС.

Меркель подчеркнула, что в Берлине поддерживают позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о двойном подходе в отношениях с Россией – диалог и сдерживание.

"Необходимо продолжать работу в рамках нашего двойного подхода к России​​​. Мы должны укреплять наши возможности, но наше предложение о диалоге остается в силе", — заявила канцлер.