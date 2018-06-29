Брат Навального вышел на свободу

Из колонии в Орловской области вышел на свободу брат оппозиционера Алексея Навального Олег. Он отбывал там наказание по так называемому "делу Ив Роше". В 8:15 утра Олег покинул колонию. Его встречали жена и Алексей Навальный.

Как напоминает "Интерфакс", в октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных признал нарушение в отношении их прав и присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. В начале марта это решение вступило в законную силу, в связи с чем Навальные обратились в ВС РФ с ходатайствами о возобновлении производства по делу. Оно было возобновлено, однако приговор не изменился.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере. Было установлено, что братья похитили у компании "Ив Роше" 26,8 миллиона рублей и 4,5 миллиона рублей — у "Многопрофильной процессинговой компании". Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 5 лет испытательного срока, его брат Олег — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.