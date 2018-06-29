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29 июня 201812:59

Смолов признан лучшим футболистом сезона, Семин - лучшим тренером

Виталий Тимкив/ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома подвел итоги чемпионата России сезона-2017/18. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов был признан лучшим игроком, тренер московского "Локомотива" Юрий Семин – лучшим тренером.

Кроме того, были объявлены и другие лауреаты. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин признан "надеждой сезона". Владелец футбольного клуба "Краснодар" бизнесмен Сергей Галицкий получил премию за вклад в развитие футбол, сообщает ТАСС. Арбитром года РФС назвал Владислава Безбородова.

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