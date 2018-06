Мнучин заявил, что Трамп не хочет выходить из ВТО

Дональд Трамп не хочет выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО). "Это явное преувеличение", — пояснил министр финансов Соединенных Штатов Стив Мнучин.

По мнению Мнучина, президент США просто ясно дал всем понять, что испытывает озабоченности по поводу ВТО. Трамп считает, что Китай и некоторые другие страны используют Всемирную торговую организацию в собственных интересах, а также считает некоторые положения ВТО несправедливыми по отношению в Вашингтону.

"Но мы сосредоточены на вопросах обеспечения свободы торговли, — цитирует Мнучина ТАСС. — Именно на этом мы сосредоточили свое внимание — на вопросах снятия торговых барьеров".

Ранее о желании Трампа вывести США из числа членов ВТО президент Соединенных Штатов Америки неоднократно заявлял своим советникам, проинформировала публику интернет-издание Axios.

"Я не знаю, почему мы до сих пор состоим в ней", — заявил о членстве в ВТО Дональд Трамп.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!