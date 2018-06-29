Выход из ЕС: Макрон отказался комментировать слухи о предложении Трампа

Без комментариев. Так президент Франции Эммануэль Макрон откликнулся на информацию газеты Washington Post, что президент США Дональд Трамп на встрече с Макроном в Белом доме предложил Франции выйти из Евросоюза.

При этом, якобы, Трамп предложил Парижу при выходе из Евросоюза двусторонний торговый договор на лучших условиях, чем между США и ЕС, напоминает РИА Новости.

"Разговоры, которые ведутся в закрытом формате, остаются в закрытом формате. Я думаю, что не стоит это повторять", — уклонился от прямого ответа на вопрос о том, было ли такое предложение со стороны Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он добавил колкость в адрес издания, которое опубликовала эту информацию: "Серьезная пресса должна оставаться серьезной".

"Я просто знаю, что обязательства, которые у меня есть в отношении Европы уже больше года, достаточны, чтобы вы могли представить ответ, если бы мне был задан такой вопрос", — продолжил Эммануэль Макрон.